Исландец Феликс Гретарссон в результате несчастного случая на работе потерял верхние конечности. Это произошло 23 года назад – все это время он мечтал о трансплантации.

Специалисты из больницы имени Эдуарда Эррио (Лион, Франция) несколько дней назад провели уникальную операцию. Они трансплантировали 2 руки и плечи. Об этом сообщает The Guardian.

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48-летний мужчина потерял верхние конечности в январе 1998 года – скачок напряжения в 11 тысяч вольт обжег электричеством руки и он упал с линии электропередач на землю. Феликс получил множественные переломы и внутренние повреждения. Он находился в коме 3 месяца, а когда проснулся – у него были ампутированы руки.

После пережитого исландец впал в депрессию и начал принимать наркотики. Но через 4 года захотел изменить свою жизнь. На поиски подходящего донора ушло много лет.



Феликс до операции / Фото с фейсбука Феликса Гретарссона

К трансплантации было привлечено около 50 медиков

Операция длилась более 14 часов.

Для того, чтобы сократить время перехода от донора к реципиенту, к трансплантации было привлечено 4 хирургические бригады – около 50 человек.

Остается только оценить подвижность пересаженных конечностей. Медики отметили, что если Феликс сможет снова активно сгибать локти, то это изменит его жизнь.

Сейчас он чувствует себя отлично, идет на поправку и не может дождаться новой жизни. Впереди его ждут еще 3 года реабилитации.