Нержавеющая сталь, а точнее разработанный сплав, убивает вирус на 99,99% за 6 часов и на 99,75% в течение 3 часов.

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Как это применять в повседневной жизни

Сейчас же ученые сотрудничают с промышленными партнерами. Они проверяют этот материал в повседневной среде и уже придумали, как его применять. В частности, для:

создания кнопок в лифтах;

дверных ручек и поручней.

Со всеми этими поверхностями люди сталкиваются часто и чаще всего прикасаются к ним в общественных местах. А специальная сталь может помочь избежать распространения вируса.

Отмечается, что если специальная сталь окажется эффективной, это значительно снизит расходы на регулярную дезинфекцию общественных мест, таких как общественный транспорт, аэропорты, вокзалы, кинотеатры и спортивные стадионы.

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