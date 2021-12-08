Нержавеющая сталь, а точнее разработанный сплав, убивает вирус на 99,99% за 6 часов и на 99,75% в течение 3 часов.
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Как это применять в повседневной жизни
Сейчас же ученые сотрудничают с промышленными партнерами. Они проверяют этот материал в повседневной среде и уже придумали, как его применять. В частности, для:
- создания кнопок в лифтах;
- дверных ручек и поручней.
Со всеми этими поверхностями люди сталкиваются часто и чаще всего прикасаются к ним в общественных местах. А специальная сталь может помочь избежать распространения вируса.
Отмечается, что если специальная сталь окажется эффективной, это значительно снизит расходы на регулярную дезинфекцию общественных мест, таких как общественный транспорт, аэропорты, вокзалы, кинотеатры и спортивные стадионы.
Последние интересные разработки, связанные с COVID-19
- Ученые Университета Пенсильвании разработали жевательную резинку, которая может нейтрализовать коронавирус в слюне.
- Сингапурским ученым удалось разработать новый вид ПЦР-теста. Уверяют, что он определяет штамм коронавируса Омикрон.
- В микробиоме человека исследователи обнаружили метаболиты (промежуточные или конечные продукты метаболизма), которые подавляют инфекцию COVID-19 на клеточных моделях вируса. Новое открытие может помочь разработать новое лекарство от коронавируса.