Впервые с марта Индия возобновит экспорт вакцин в другие страны

Из-за сильной вспышки коронавируса в Индии, страна прекратила экспорт вакцин против COVID-19 в марте 2021 года. Наконец она восстановит его в октябре этого года.

В Индии планируют произвести более 300 миллионов доз препарата. Об этом сообщил министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.

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Запланированные 300 миллионов доз вакцины будут использовать для прививки внутри страны. А излишки препаратов будут использовать для выполнения обязательств Индии в рамках механизма COVAX.

Мы поможем всему миру. Через COVAX мы также выполним свою ответственность,

– заявил Мандавия.

Кстати, Индия на коммерческой основе экспортировала 35,79 миллионов доз вакцины. Ее безвозмездно получили:

Бангладеш,

Бразилия,

Марокко,

Фиджи,

Парагвай,

Мозамбик.

Украина собирается разорвать соглашение с Индией

Тем временем Минздрав Украины собирается расторгнуть контракт на поставку вакцин из Индии, который подписал еще в феврале. Причина этому – срыв всех сроков поставок.

Напомним, что компания Serum Institute India должна была поставить на Украину 1,5 миллиона доз вакцин Covishield и 10 миллионов Novavax. Украина в феврале получила только первую партию в размере 500 тысяч доз.

Поскольку весной Индия заблокировала экспорт вакцин, то Минздрав так и не дождался заказанных препаратов.