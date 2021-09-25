Как заявили в Министерстве сельского хозяйства США, коронавирус подтвердили в хорька. Накануне его привезли из Словении.

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Как животное могло заболеть

Проверить хорька на COVID-19 решили после того, как у него появились некоторые симптомы болезни, в частности чихание и кашель.

Чиновники министерства считают, что хорек мог подхватить коронавирус от человека. Однако в министерстве не уточнили – хорек жил на ферме или был домашней животным. Хотя обычно маленьких фреток держат в качестве домашних любимцев.

Коронавирус и животные

В то же время в американском министерстве считают, что риск заразиться коронавирусом от животного невелик. Скорее наоборот – они могут заболеть от человека. Не рекомендуют проводить регулярное тестирование животных на коронавирус.

Первый доказанный случай передачи COVID-19 от человека кошке зарегистрировали в Бельгии 27 апреля. В домашнего любимца появились первые признаки инфекционной болезни: диарея, рвота, слабость, проблемы с дыханием.

Чтобы уберечь питомца, придерживайтесь следующих правил:

Не выгуливайте животных в местах повышенного скопления людей.

Котиков как наиболее восприимчивых к инфекции животных во время эпидемии лучше держать дома и ограничить их контакт с посторонними людьми.

Если у вас несколько животных, любимца с симптомами болезни нужно изолировать от других.

Если у вас появились симптомы ОРВИ, носите маску и избегайте тесного контакта с животным.

Внимание! Нет данных о том, что вирус передается животным через кожу и шерсть, поэтому не стоит протирать лапки дезинфекторами. Это может вызвать аллергию, токсический дерматит или отравление.