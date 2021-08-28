Коронавирус у оленей

Инцидент произошел в штате Огайо в США. Об этом 27 августа заявили в Национальной лаборатории ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов.

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Известно, что образцы у животных собирали с января по март 2021 года. Исследование проводил колледж ветеринарной медицины Университета штата Огайо.

Отмечается, что сообщений о клинических признаках инфекции у животных не поступало. Они перенесли коронавирус бессимптомно.

Недуг у животных

Несмотря на то, что такое случилось впервые, ученые отметили, что более ранние исследования показали, что олени могут быть экспериментально заражены вирусом. А некоторые дикие олени даже имели антитела к вирусу.

Всего в USDA подчеркнули, что коронавирус обнаружили у небольшого количества видов животных. В основном это были те, кто тесно контактировал с людьми. Там также подчеркнули, что сейчас нет нужды массово их тестировать.

Внимание! Специалисты отметили, что люди с COVID-19 могут распространять вирус среди животных во время тесного контакта. Поэтому тем, у кого есть подозрение или подтвержденный недуг, важно избегать контакта с домашними животными и другими животными, чтобы защитить их от возможного заражения.