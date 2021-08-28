Впервые в мире: коронавирус обнаружили у диких оленей

Коронавирус зафиксировали у диких белохвостых оленей. Это первый такой случай в мире с начала пандемии.

Коронавирус у оленей

Инцидент произошел в штате Огайо в США. Об этом 27 августа заявили в Национальной лаборатории ветеринарных служб Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов.

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Известно, что образцы у животных собирали с января по март 2021 года. Исследование проводил колледж ветеринарной медицины Университета штата Огайо.

Отмечается, что сообщений о клинических признаках инфекции у животных не поступало. Они перенесли коронавирус бессимптомно.

Недуг у животных

Несмотря на то, что такое случилось впервые, ученые отметили, что более ранние исследования показали, что олени могут быть экспериментально заражены вирусом. А некоторые дикие олени даже имели антитела к вирусу.

Всего в USDA подчеркнули, что коронавирус обнаружили у небольшого количества видов животных. В основном это были те, кто тесно контактировал с людьми. Там также подчеркнули, что сейчас нет нужды массово их тестировать.