Впервые в мире: Коста-Рика сделала прививку от COVID-19 обязательной для детей
Источник:Tico Times
Впервые в мире центральноамериканская страна Коста-Рика сделала прививку против COVID-19 обязательной для детей. Речь идет о вакцинации детей от 5 до 11 лет.
Соответствующее решение было принято в Министерстве здоровья страны. Об этом сообщили 5 ноября.
Вакцинация детей против COVID-19: какие документы необходимы
Вакцинация для детей в Коста-Рике будет обязательной
В марте 2021 года страна включила вакцинацию против COVID-19 в обязательный перечень.
Национальная комиссия вакцинации и эпидемиологии постановила, что иммунизация от COVID-19 будет обязательной для всех детей,
– заявили в министерстве.
Там также объяснили, что делают это в целях защиты интересов мальчиков, девочек и подростков. Вакцинацию детей начнут в марте 2022 года.
BBC написало, что страна уже заключила договор с американской компанией Pfizer о поставках 3,5 миллионов доз вакцины. Из них 1,5 миллиона будут специальными дозами для детей. Остальными 2 миллионами будут делать третьи прививки взрослым.
Кстати, в пятимиллионной Коста-Рике полностью привиты от коронавируса 55% населения. Кроме того, одна прививка есть у 70% жителей от 12 лет.
Вакцинация детей от COVID-19: что известно
- В Украине разрешили вакцинировать против коронавируса абсолютно всех детей в возрасте от 12 лет. Однако требуется обязательное присутствие родителей и определенные документы.
- 3 ноября прививки детям от 12 лет начали делать во Львове. Однако перед этим ребенка обязательно осматривает врач.
- В США утвердили использование вакцины Pfizer для прививки детей. Там считают, что именно это решение может изменить ход пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, особенно когда дети вернутся в школу.