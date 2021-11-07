Впервые в мире: Коста-Рика сделала прививку от COVID-19 обязательной для детей

Впервые в мире центральноамериканская страна Коста-Рика сделала прививку против COVID-19 обязательной для детей. Речь идет о вакцинации детей от 5 до 11 лет.

Соответствующее решение было принято в Министерстве здоровья страны. Об этом сообщили 5 ноября.

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Вакцинация для детей в Коста-Рике будет обязательной

В марте 2021 года страна включила вакцинацию против COVID-19 в обязательный перечень.

Национальная комиссия вакцинации и эпидемиологии постановила, что иммунизация от COVID-19 будет обязательной для всех детей,

– заявили в министерстве.

Там также объяснили, что делают это в целях защиты интересов мальчиков, девочек и подростков. Вакцинацию детей начнут в марте 2022 года.

BBC написало, что страна уже заключила договор с американской компанией Pfizer о поставках 3,5 миллионов доз вакцины. Из них 1,5 миллиона будут специальными дозами для детей. Остальными 2 миллионами будут делать третьи прививки взрослым.

Кстати, в пятимиллионной Коста-Рике полностью привиты от коронавируса 55% населения. Кроме того, одна прививка есть у 70% жителей от 12 лет.

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