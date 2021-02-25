В одесском Институте глазных болезней и тканевой терапии имени Владимира Филатова впервые в мире провели операцию по удалению большой опухоли глаза методом электросварки.

Врачи провели уникальную операцию

У 21-летней девушки был редкий синдром Стюрж-Вебера и большая опухоль глаза — ее диаметр составлял примерно 17 миллиметров. Опухоль занимала треть объема глазного яблока, росла и провоцировала отслоение сетчатки.

К теме Фельдшер с Ровненщины о спасении больного: без соседок ничего бы не получилось

Людей с такой проблемой – один на 60 тысяч, известные методы лечения оказались неэффективными. Во время операции врачи применяли высокочастотное электросваривание биологических тканей.

Операцию проводил одесский хирург Николай Уманец.

В комментарии Суспільному врач рассказал, что операция длилась примерно час и прошла успешно.

После того, как мы удалили опухоль, сетчатка прилегла на место. И это позволило пациентке уже в первые дни после операции получить минимальное зрение. Она уже могла сосчитать пальцы,

– рассказал Уманец.



Николай Уманец провел уникальную операцию по удалению опухоли в глазу / Фото Суспільне Одесса

Хирург рассказал, что ответственность во время операции была большой.

Я не могу сказать, что это была самая сложная операция в моей практике. Видимо, это будет неправильно. Ответственность просто была большая. Когда ты что-то делаешь впервые, ты не можешь открыть учебник, ты не можешь посмотреть статью или поболтать с коллегой, который это делал до тебя,

– заметил Уманец.

Директор Института Филатова Наталья Пасечникова рассказала, что методикой этой уникальной операции заинтересовались врачи из Швеции, Германии и США.