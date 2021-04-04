Развитие лишних половых членов встречается раз на 5 – 6 миллионов новорожденных. В Ираке произошел совершенно уникальный случай – на свет появился мальчик с тремя половыми членами.

В иракском городе Дахук у границы с Турцией на свет появился мальчик с трифалией – аномалией развития мочеполовой системы, характеризующаяся растроением полового члена. Это обнаружили только тогда, когда ребенку исполнилось 3 месяца.

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Так, родители трехмесячного мальчика показали сына врачу, потому что заметили на его мошонке что-то похожее на опухоль и два непонятных выступления на коже.

Оказалось, что эти выступы – 2 дополнительных пениса длиной в 2 и 1 сантиметр. Дополнительные органы не имеют уретры и непонятно, связаны ли они с репродуктивной системой. Лишь у одного из лишних органов была головка.

Первый дополнительный половой член крепился к основанию главного пениса, второй располагался ниже мошонки. Оба имели впалые и губчатые тела без уретры внутри. Мы удалили лишние органы и наложили тонкий шовный материал, который медленно рассасывается. Пациента выписали, затем за ним наблюдали в течение года. Любых нежелательных последствий не обнаружили,

– рассказали хирурги.

Кроме этой аномалии, состояние здоровья малыша в порядке. У него не обнаружили никаких болезней.

Медики добавили, что во время беременности мать пациента не употребляла наркотики или алкоголь. А в семейном анамнезе соответствующих генетических отклонений не было.

Это первый случай в истории, но были и подобные

Ранее специалисты фиксировали лишь двухфалию – удвоение полового члена. Эта аномалия встречается только у 1 ребенка из 5,5-6 миллионов.

Первый подобный случай был зарегистрирован еще в Италии в 1609 году, а позже родилось еще около 100 таких детей.

Однако растроение полового члена специалисты еще не наблюдали. Несколько лет назад индийские врачи заявили, что вылечили двухлетнего мальчика, который родился с тремя пенисами и без заднего прохода. Но исследования, посвященного этому, мир так и не увидел. А вот случай мальчика из Ирака подробно описан в научном журнале.

Почему возникает двух- или трифалия?

Ученые рассказали, что эта аномалия возникает в процессе развития полового члена у эмбриона. То есть между третьей и шестой неделями беременности или во время вентральной миграции и слияния парных мезодермальных зачатков на 15 неделе.

За развитие лишних пенисов может отвечать эпигенетический механизм – совокупность недифференцированных клеток на хвостовом конце позвоночника плода. На его массу влияют факторы окружающей среды, лекарственные препараты и инфекции влияют на массу каудальных клеток.

Стандартного лечения для таких случаев не существует. Все зависит от наличия или отсутствия других сопутствующих врожденных аномалий и сохранения репродуктивной функции.

При двофалии эрекции могут достичь 1 или 2 половых члена. Но одновременная эякуляция в таких случаях встречается редко.