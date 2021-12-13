Впервые с момента обнаружения: в Британии заявили о смерти от штамма Омикрон

В Британии заявили о смерти от штамма коронавируса Омикрона. Это первый смертельный случай с момента его обнаружения.

Соответствующую информацию подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это произошло 13 декабря.

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В Великобритании от штамма Омикрон умер человек

К сожалению, да. Омикрон вызывает госпитализацию. И, к сожалению, было подтверждено, что, по крайней мере, один пациент умер от Омикрона,

– заявил премьер.

Борис Джонсон также объяснил, что это более мягкая версия коронавируса, которая очень быстро распространяется.

Кстати, глава Министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в интервью BBC назвал нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 феноменальным и заявил, что власти решили заранее готовиться к распространению Омикрона, действовать сейчас и не ждать, когда начнутся смерти.

Глава ведомства рассказал, что новые ограничения будут своевременными. Речь об анонсированных Борисом Джонсоном мерах.

Тогда Саджид Джавид сообщал о 10 госпитализированных больных. А также рассказывал, что "три дозы обеспечивают отличную защиту от инфекции".

В настоящее время власти не сообщили детали относительно вакцинации умершего человека. Однако до сих пор во Всемирной организации здравоохранения не фиксировали случаи смерти от штамма коронавируса Омикрон.

Джонсон призвал людей вакцинироваться

Борис Джонсон 12 декабря заявил в DW, что ни у кого не должно быть никаких сомнений – приближается волна Омикрона. Именно поэтому премьер заявил о третьей дозе вакцины перед Новым годом.

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Теперь понятно, что двух доз вакцины просто недостаточно, чтобы обеспечить необходимый нам уровень защиты... Поэтому каждый британец старше 18 лет будет иметь шанс на получение дополнительной защиты перед Новым годом,

– заявил министр.

Кстати, компания Pfizer заявила, что две дозы их вакцины против коронавируса могут не обеспечить достаточной защиты от штамма Омикрон. Однако защита усиливается после бустерной дозы.

Новый штамм коронавируса Омикрон: кратко

Новый штамм коронавируса Омикрон был обнаружен в Южной Африке. Причина его возникновения – низкий уровень вакцинации.

Пока он уже распространился в 57 странах. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм вызывает заболевание в легкой форме. Его основные симптомы – сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Согласно последнему рецензируемому исследованию, переболевшие коронавирусом и вакцинированные люди имеют "сильнее, чем базовая" защиту от штамма Омикрон.

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