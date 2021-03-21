Впервые напечатали и пересадили новые дыхательные пути
Ученые из Лундского университета (Швеция) разработали новые биочернила. С их помощью напечатали дыхательные пути небольшого размера и пересадили мышам.
Источник:EurekAlert
Эти биочернила разработаны на основе клеток человека и помещаются в специальный биосовместимый каркас, напечатанный на 3D-принтере. Вот, собственно, и все – готовый продукт для трансплантации.
К теме Первая пересадка лица и рук прошла успешно: фото до и после
С помощью этой технологии ученые планируют печатать легкие, которые, за неимением доноров, приходится ждать очень долго.
Это будет возможно благодаря стволовым клеткам, которые способны естественным образом дифференцироваться в различные типы специализированных клеток легких. Ученые объяснили, что впоследствии этот метод будет адаптировать для любого типа ткани или органа.
Биочернила нового поколения тоже поддерживают созревание стволовых клеток дыхательных путей в несколько типов клеток.
Эта особенность упрощает весь процесс, поскольку позволяет печатать меньше типов клеток для новой ткани, которые необходимы для ее функциональности.
Эксперимент на мышах прошел довольно хорошо
- После пересадки новых органов у животных не выявили побочных эффектов.
- Более того, они поддерживали рост новых кровеносных сосудов.
- Сейчас ученые продолжают наблюдения за животными, чтобы оценить функциональность материала в долгосрочной перспективе.
- Впоследствии планируют провести аналогичные эксперименты на больших моделях животных.
Поделиться новостью