Ученые из Лундского университета (Швеция) разработали новые биочернила. С их помощью напечатали дыхательные пути небольшого размера и пересадили мышам.

Эти биочернила разработаны на основе клеток человека и помещаются в специальный биосовместимый каркас, напечатанный на 3D-принтере. Вот, собственно, и все – готовый продукт для трансплантации.

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С помощью этой технологии ученые планируют печатать легкие, которые, за неимением доноров, приходится ждать очень долго.

Это будет возможно благодаря стволовым клеткам, которые способны естественным образом дифференцироваться в различные типы специализированных клеток легких. Ученые объяснили, что впоследствии этот метод будет адаптировать для любого типа ткани или органа.

Биочернила нового поколения тоже поддерживают созревание стволовых клеток дыхательных путей в несколько типов клеток.

Эта особенность упрощает весь процесс, поскольку позволяет печатать меньше типов клеток для новой ткани, которые необходимы для ее функциональности.

Эксперимент на мышах прошел довольно хорошо