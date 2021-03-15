Впервые нашли связь между поражением легких и травмами мозга при COVID-19
Еще летом 2020 года врачи заметили, что при коронавирусе осложнения на центральную нервную систему возникают у многих пациентов. И часто даже без выраженных респираторных симптомов у инфицированных.
Источник:University of Cincinnati
КТ часто используют при диагностике пациентов с COVID-19. Ученые из США решили выяснить, можно ли при помощи снимков компьютерной томографии спрогнозировать осложнения на мозг.
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Поэтому исследователи проанализировали медицинские данные 135 пациентов из разных стран в период с марта по июнь 2020 года, которым сделали КТ легких и МРТ головного мозга.
Результаты исследования:
- Ученые обнаружили, что чем больше патологических изменений было на КТ легких, тем с более высокой вероятностью у пациентов возникали инсульт и другие осложнения головного мозга.
- В целом у 36% пациентов с серьезными изменениями в легких чаще случались инсульты, внутричерепные кровоизлияния, а также лейкоенцефалопатия и другие осложнения.
Это означает, что вызванные COVID-19 тяжелые поражения легких могут указывать на серьезные поражения мозга, а результаты КТ могут помочь врачам прогнозировать их,
– рассказал автор работы Абделькадер Махаммед.
Он добавил, что эти результаты очень важны для профилактики инсульта у больных пациентов с коронавирусом.
Во время дальнейших исследований ученые планируют лучше объяснить эту корреляцию. Но исследователи убеждены, что полученные результаты для прогнозирования осложнений можно начать использовать уже сегодня.
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