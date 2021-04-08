Пациентам с аллергией на компонент полиэтиленгликоль ученые рекомендуют не вакцинироваться препаратами Pfizer и Moderna. Проблема в том, что узнать о наличии аллергии тоже достаточно сложно и эта процедура также связана с рисками развития анафилаксии.

Что такое ПЭГ, почему он есть в вакцинах

С тех пор, как специалисты сообщили о первых случаях анафилактического шока после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer-BioNTech, ученые из Кембриджского университета решили изучить вероятные факторы такой реакции и остановились на исследовании компонента вакцины – полиэтиленгликоля (ПЭГ).

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Вакцины мРНК, такие как Pfizer и Moderna, использовали ПЭГ для стабилизации липидных частиц. В Великобритании это первые лицензированные мРНК-вакцины, поэтому данные об аллергических реакциях подобного типа ограничены.

В то же время аллергия на ПЭГ встречается крайне редко, хотя аллергические реакции на него могут быть очень тяжелыми, в частности иметь летальный исход.

Обратите внимание! ПЭГ является вспомогательным веществом во многих лекарствах и косметике.

Как доказали, что именно ПЭГ является причиной анафилактического шока

Ученые обратились к 52-летней женщине, которая сразу после введения вакцины Pfizer получила признаки анафилактического шока. Изучив анамнез женщины, ученые узнали об аллергической реакции на несколько продуктов и предыдущем случае анафилаксии на лекарства, которые содержали ПЭГ, несколько лет назад. Кроме того, женщина замечала симптомы крапивницы после использования шампуней, гелей для душа и зубных паст с содержанием ПЭГ.

Эксперимент с пациенткой

Через 2 недели после вакцинации ученые повторно обследовали женщину: с помощью подкожного укола ученые протестировали ПЭГ различной молекулярной массы и концентрации (ПЭГ 400, 600, 2000, 3350, 4000, 6000, 8000 и 20000 в концентрации 0,1% и 1%).

Результаты, которые получили ученые

Сначала ученые зафиксировали все негативные результаты для ПЭГ в концентрациях 0,1%, однако через 12 минут была определена первая кожная реакция на ПЭГ 4000 1%.

За кожной реакцией последовал системный ответ – зуд, крапивница, кашель и сужение дыхательных путей. Развитие анафилаксии было под контролем врачей, они оказали соответствующую помощь пациентке. На другие вспомогательные вещества, такие как полисорбат 80 в концентрации 10% и 20%, аллергических реакций не было зафиксировано.

Насколько нам известно, это первая демонстрация способности ПЭГ в вакцине Pfizer вызвать анафилактический шок,

– говорится в выводах исследования.

Важно! Пока ученые не утверждают, что все зарегистрированные случаи анафилаксии после вакцинации Pfizer были вызваны ПЭГ. Требуется больше данных для окончательных выводов.

Перспектива открытия

Авторы исследования советовали людям с аллергией на ПЭГ воздержаться от использования мРНК-вакцин.

В то же время несмотря на первые предыдущие заявления, ученые уточняют, что "аллергическая реакция на полиэтиленгликоль встречается достаточно редко, поэтому вакцины следует считать безопасными".