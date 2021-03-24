Всю жизнь родители жили с пониманием, что почки девочки могут отказать. А когда это произошло, папа без колебаний согласился стать донором.

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Трансплантация прошла успешно. Ребенок хорошо чувствует себя и в четверг ждет в гости журналистов, чтобы рассказать, как это прекрасно – иметь здоровую почку и папу, который ради нее готов на все.

Мало кто знает, но, когда у ребенка отказывают почки, он переезжает в Киев в Охматдет, где три раза в неделю проходит процедуру гемодиализа. Далеко не у всех родителей хватает сил добиться денег на трансплантацию за границей – это 70 тысяч долларов. И для таких детей токсикология Охматдета превращается в дом, где они живут годами. Часто сами. Ко многим мамы с папами приезжают разве что в гости,

– рассказала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец.

Она добавила. что теперь шанс на счастливую жизнь есть у всех деток, которые сейчас живут в токсикологии Охматдета