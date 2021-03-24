Впервые в Охматдете провели трансплантацию почек
В Охматдете впервые пересадили почку. Новый орган получила 12-летняя девочка с Харьковщины, у которой с рождения были проблемы с почками.
Источник:Ирина Заславец
Всю жизнь родители жили с пониманием, что почки девочки могут отказать. А когда это произошло, папа без колебаний согласился стать донором.
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Трансплантация прошла успешно. Ребенок хорошо чувствует себя и в четверг ждет в гости журналистов, чтобы рассказать, как это прекрасно – иметь здоровую почку и папу, который ради нее готов на все.
Мало кто знает, но, когда у ребенка отказывают почки, он переезжает в Киев в Охматдет, где три раза в неделю проходит процедуру гемодиализа. Далеко не у всех родителей хватает сил добиться денег на трансплантацию за границей – это 70 тысяч долларов. И для таких детей токсикология Охматдета превращается в дом, где они живут годами. Часто сами. Ко многим мамы с папами приезжают разве что в гости,
– рассказала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец.
Она добавила. что теперь шанс на счастливую жизнь есть у всех деток, которые сейчас живут в токсикологии Охматдета
Трансплантация в Украине: что следует знать
- С января 2019 года в Украине разрешили трансплантацию органов – любой совершеннолетний человек может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него.
- В декабре 2020 года заработал Украинский центр транспланткоординации – основной центр, который будет заниматься всеми вопросами трансплантации.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже через три года Украина будет иметь собственную полноценно функционирующую систему трансплантологии.
- В течение 2020 года в Украине провели 118 трансплантаций по сравнению с 78, которые были сделаны в 2019 году.
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