Команда анестезиологов пригласила в эксперимент 30 добровольцев. Они пролежали под общим наркозом 3 часа.

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Как проводилось исследование:

До и после эксперимента ученые измеряли активность мозга людей с помощью аппаратов ЭЭГ.

Каждый участник прошел тест на оценку скорости реакции, памяти и других когнитивных функций перед анестезией, сразу после прихода в чувство и через 30 минут после этого.

Контрольная группа участников также проходила все тесты, но не подвергалась анестезии.

Какие части мозга возвращаются в строй первыми

После того как исследователи проанализировали результаты тестов и ЭЭГ, оказалось, что возвращение сознания и восприятия – это процесс, который не происходит сразу, а разворачивается во времени.

К большому удивлению ученых, сначала вернулась функция решения абстрактных задач, за которую отвечает префронтальная кора головного мозга. Реакция и внимание вернулись позже.

Хотя сперва это кажется странным, но с точки зрения эволюции логично, что высшая деятельность должна восстановиться раньше. Если, например, кто-то просыпается в опасной ситуации, структурам вроде префронтальной коры важно оценить ситуацию и разработать план действий,

– рассказал один из исследователей из Университета Пенсильвании Макс Келц.

ЭЭГ показали, что во время восстановления особенно активны лобные области мозга.

В очередной раз подтвердили и безопасность анестезии

Важно, что через 3 часа после длительного общего наркоза участники эксперимента смогли восстановить когнитивные функции примерно до того же уровня, что и люди из контрольной группы. Более того, их режим сна в последующие после анестезии дни не изменился.

Это говорит о том, что здоровый мозг человека имеет стойкость даже после длительного воздействия глубокой анестезии. С медицинской точки зрения это означает, что некоторые когнитивные расстройства, которые мы часто наблюдаем через несколько дней или недель после операции – например, делирий – могут иметь причиной не длительного воздействия анестетиков на мозг, а другие факторы,

– пояснил один из руководителей эксперимента Майкл Эвидан.