Как происходило исследование

Ученые из Университета Беркли в Калифорнии использовали для своего научного эксперимента современный метод электрокортикографии. К участию в нем привлекли 16 пациентов, страдающих эпилепсией.

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Всем им вживили в кору головного мозга сотни мини-электроды. Это было необходимо для получения пространственных деталей – другое оборудование не позволяет их увидеть.

У каждого испытуемого электроды были расположены по индивидуальной схеме. Добровольцам предстояло выполнить несколько заданий, среди которых – реакция на изображения с человеческими лицами и животными, повторение слов, подбор антонимов к словам.

Движение мыслей в мозгу

Исследователи отслеживали движение нейронов за доли секунды из одной области мозга в другую – например, из префронтальной коры, которая связана с интерпретацией слуховых стимулов, в моторную кору, необходимую для формирования сигналов к действию. Результаты подчеркнули роль префронтальной коры в управлении деятельностью.

Некоторые задания требовали ограниченного ввода и усиленного управления сигналами в нескольких частях мозга, чтобы распознать слова и использовать воспоминания, прежде чем привлечь мышцы, чтобы дать правильный ответ.

Отслеживание движений занимало доли секунды, в результате чего к концу эксперимента исследователи построили четкий путь умственного движения. Ученые отметили, что связующим звеном и организатором умственной активности является лобная кора мозга.