Впервые пересадили легкие пациентке с COVID-19 от живого донора: детали операции
Впервые успешно провели операцию по пересадке легких от живого донора пациенту с тяжелой формой коронавирусной пневмонии. Операцию провели врачи больницы при Киотском университете в Японии.
Источник:ТАСС
Это дает надежду на выздоровление тяжелым пациентам
Японские специалисты уже заявили, что первая в мире пересадка легких от живого донора может стать способом лечения пациентов с серьезными повреждениями легких.
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Что известно об операции
Женщина заболела COVID-19 в конце прошлого года, ее состояние постепенно ухудшалось, затем у пациентки начали отказывать оба легких.
Врачи решили пересадить пациентке части легких ее сына и мужа. Операция длилась около 11 часов. Сейчас оба доноры и пациентка в стабильном состоянии.
Коротко о COVID-19 в мире
по данным СНБО
- По состоянию на 8 апреля в мире заболели коронавирусом более 133 миллиона человек, из них на сегодня выздоровели – около 76 миллионов больных.
- Умерли от осложнений болезни почти 3 миллиона человек.
- До сих пор врачи не имеют единого протокола лечения пациентов с COVID-19, все терапии и препараты применяют только экспериментально, специфических лекарств от коронавируса до сих пор не изобрели.
- В то же время победой является создание вакцинот коронавирусной болезни нового типа, принятыми ВОЗ, ЕС и FDA: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Covishield (Индия), AstraZeneca/SKBio (Южная Корея) Moderna.
- Способами профилактики также остаются социальное дистанцирование, гигиена рук и ношение масок.
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