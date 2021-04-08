Впервые успешно провели операцию по пересадке легких от живого донора пациенту с тяжелой формой коронавирусной пневмонии. Операцию провели врачи больницы при Киотском университете в Японии.

Это дает надежду на выздоровление тяжелым пациентам

Японские специалисты уже заявили, что первая в мире пересадка легких от живого донора может стать способом лечения пациентов с серьезными повреждениями легких.

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Что известно об операции

Женщина заболела COVID-19 в конце прошлого года, ее состояние постепенно ухудшалось, затем у пациентки начали отказывать оба легких.

Врачи решили пересадить пациентке части легких ее сына и мужа. Операция длилась около 11 часов. Сейчас оба доноры и пациентка в стабильном состоянии.

Внимание! Подобную операцию проводили впервые в мире. Ранее пациентам с COVID-19 и с тяжелым поражением легких, пересаживали органы только от доноров, которые были в мозговой коме.

Коротко о COVID-19 в мире

по данным СНБО