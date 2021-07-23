Конечно, сначала мужчину пытались вылечить традиционными методами: хирургией, радио-, химиотерапией и даже генной терапией. Но это не принесло улучшений.
К теме Ученые нашли механизм, который может помочь остановить распространение раковых клеток опухоли
Поэтому специалисты из Хьюстонской методистской больницы предложили пациенту экспериментальную терапию магнитным полем, а тот согласился. Лечение проводилось в домашних условиях. Примерно за месяц опухоль сократилась на треть.
Как проходит лечение магнитным полем
- Магнитное поле воздействует на опухоль с помощью специально разработанного устройства в виде шлема.
- Устройство Oncomagnetic крепится на голову и создает колебательные магнитные поля.
- При этом раковые клетки погибают путем нарушения транспорта электронов в дыхательной цепи митохондрий.
Пациент проходил процедуру ежедневно с максимальной продолжительностью 6 часов в сутки. Примерно за 5 недель размер опухоли сократился на 31%.
Как больной перенес терапию
Мужчина хорошо перенес лечение и не почувствовал никаких побочных эффектов. Но, к сожалению, он умер в результате несчастного случая. Результаты терапии ученые оценили уже после вскрытия.