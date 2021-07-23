Конечно, сначала мужчину пытались вылечить традиционными методами: хирургией, радио-, химиотерапией и даже генной терапией. Но это не принесло улучшений.

К теме Ученые нашли механизм, который может помочь остановить распространение раковых клеток опухоли

Поэтому специалисты из Хьюстонской методистской больницы предложили пациенту экспериментальную терапию магнитным полем, а тот согласился. Лечение проводилось в домашних условиях. Примерно за месяц опухоль сократилась на треть.

Как проходит лечение магнитным полем

Магнитное поле воздействует на опухоль с помощью специально разработанного устройства в виде шлема.

Устройство Oncomagnetic крепится на голову и создает колебательные магнитные поля.

При этом раковые клетки погибают путем нарушения транспорта электронов в дыхательной цепи митохондрий.

Пациент проходил процедуру ежедневно с максимальной продолжительностью 6 часов в сутки. Примерно за 5 недель размер опухоли сократился на 31%.

Как больной перенес терапию

Мужчина хорошо перенес лечение и не почувствовал никаких побочных эффектов. Но, к сожалению, он умер в результате несчастного случая. Результаты терапии ученые оценили уже после вскрытия.