Европейское общество профилактической кардиологии выпустило первые персональные рекомендации по выбору физических упражнений для лечения и предотвращения артериальной гипертонии.

Физическая активность и высокое давление

Низкий уровень физической активности – фактор риска развития артериальной гипертонии. Чем больше человек двигается, тем меньше риск того, что у него начнет регулярно повышаться давление.

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Чем больше физическая активность у людей, которые уже страдают от гипертонии, тем лучше прогноз течения болезни. Упражнения помогают снизить давление, уменьшить риск инфарктов, инсультов и смерти от сердечно-сосудистых болезней.

Физические упражнения благоприятно действуют и на здоровых людей, и на гипертоников и на тех, у кого уровень артериального давления на верхней границе нормы (130 – 139 миллиметров ртутного столбика). В новых рекомендациях ученые описали типы физической нагрузки, которые лучше подходят различным группам людей. Ранее авторы рекомендаций никогда не учитывали таких нюансов.

Ученые проанализировали научные данные о влиянии физической активности на артериальное давление. Оказалось, что на людей из разных групп наибольший эффект имеют упражнения разных типов.

Гипертоники с помощью аэробных упражнений могут достичь такого снижения артериального давления, как и при однократном приеме лекарств против давления,

– подчеркнули ученые.

Какие упражнения помогают снизить давление