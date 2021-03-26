Впервые рассказали об упражнениях, которые действенны против высокого давления
Европейское общество профилактической кардиологии выпустило первые персональные рекомендации по выбору физических упражнений для лечения и предотвращения артериальной гипертонии.
Физическая активность и высокое давление
Низкий уровень физической активности – фактор риска развития артериальной гипертонии. Чем больше человек двигается, тем меньше риск того, что у него начнет регулярно повышаться давление.
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Чем больше физическая активность у людей, которые уже страдают от гипертонии, тем лучше прогноз течения болезни. Упражнения помогают снизить давление, уменьшить риск инфарктов, инсультов и смерти от сердечно-сосудистых болезней.
Физические упражнения благоприятно действуют и на здоровых людей, и на гипертоников и на тех, у кого уровень артериального давления на верхней границе нормы (130 – 139 миллиметров ртутного столбика). В новых рекомендациях ученые описали типы физической нагрузки, которые лучше подходят различным группам людей. Ранее авторы рекомендаций никогда не учитывали таких нюансов.
Ученые проанализировали научные данные о влиянии физической активности на артериальное давление. Оказалось, что на людей из разных групп наибольший эффект имеют упражнения разных типов.
Гипертоники с помощью аэробных упражнений могут достичь такого снижения артериального давления, как и при однократном приеме лекарств против давления,
– подчеркнули ученые.
Какие упражнения помогают снизить давление
- Для тех, у кого уже есть гипертония (артериальное давление выше 140/90 мм рт.ст.) наиболее действенные аэробные упражнения. К ним относят ходьбу, бег, катание на велосипеде, плавание.
- Людям, у которых давление – на верхней границе нормы, лучше всего помогают динамические силовые упражнения. Это могут быть отжимания, приседания, работа с гантелями и штангой.
- При нормальном давлении (до 130/84 мм рт.ст.) наиболее выраженное профилактическое действие оказывают изометрические или статические силовые тренировки (это упражнения, заключающиеся в поднятии и удержании спортивного снаряда или веса тела). Ученые призывают обратить на них внимание тем, у кого повышен риск гипертонии – например, при ожирении или наследственной предрасположенности. В этом случае физическая активность может отсрочить развитие болезни.
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