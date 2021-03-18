Впервые родился ребенок с антителами: прививки получила мама
Впервые в истории зарегистрировали рождение ребенка с антителами к COVID-19. Его родила 36-летняя жительница Флориды, которая была вакцинирована во время беременности.
Источник:The Guardian
Потенциальная вакцинация беременных
Американка получила первую дозы вакцины Moderna в январе на 36-й неделе беременности. Врачи проанализировали кровь из пуповины новорожденной девочки и обнаружили антитела.
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Это свидетельствует о потенциале вакцинации беременных против коронавирусной болезни. Теперь ученые должны проанализировать, насколько долго продлится защита младенцев, рожденных у привитых матерей.
Передается ли коронавирус через грудное молоко?
Исследование Университета Рочестера показывает, что инфицированные COVID-19 матери, которые кормят грудью, не передают вирус SARS-CoV-2 через грудное молоко. В то же время антитела к COVID-19 передаются от матери к ребенку во время кормления.
Перспектива открытия
Исследователи отметили, что такие результаты доказывают, что нет необходимости в изоляции матери от ее ребенка, кроме случаев, если это необходимо с медицинской точки зрения, в частности тяжелого течения болезни у матери или необходимости интенсивной терапии.
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