В чем заключалась сложность

Для миокардита характерно воспаление сердечной мышцы вследствие инфекции, воздействия токсинов или лекарств, а также на фоне аутоиммунных заболеваний и в редких случаях – после иммунотерапии рака. Без лечения миокардит может прогрессировать до тяжелой дилатационной кардиомиопатии, которую без многоступенчатой ​​диагностики легко спутать с острым инфарктом миокарда.

К теме Когда и какую пищу принимать для отличной работы сердца

Ученые из Испании смогли впервые идентифицировать биомаркеры микроРНК miR-721 в крови человека, которые точно указывают на миокардит на ранних стадиях. Чувствительность и специфичность нового теста составила более 90%.

Новый тест поможет специалистам быстро отличить миокардит от острого инфаркта миокарда, инфаркта миокарда и других воспалительных заболеваний аутоиммунного происхождения,

– заявили авторы исследования.

Для быстрой и точной диагностики требуется несколько капель крови.

Почему это важно

До сих пор для подтверждения миокардита пациенту назначают коронарную ангиографию или компьютерную томографию, а также МРТ для окончательной постановки диагноза.

Очевидно, что не все пациенты с миокардитом имеют возможность пройти обследование на данном оборудовании, поэтому нередко они узнают о своем состоянии, когда уже требуется пересадка сердца.

Перспектива открытия

По анализу крови врачи смогут определять патологию на ранней стадии и предотвращать развитие необратимых последствий.

Теперь ученые уже работают над тестом для оценки краткосрочных и долгосрочных рисков воспаления миокарда, а также рисков рецидива состояния. Сроки коммерциализации новых тестов пока не известны.