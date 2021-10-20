Поэтому вполне вероятно, что в будущем мужчины с бесплодием смогут иметь детей. Давая, например, образец кожи, из которого в лаборатории вырастят сперматозоиды для зачатия ребенка.

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Ученые создали в лаборатории сперматозоиды из эмбриональных стволовых клеток макак-резусов. Во время дальнейших экспериментов оказалось, что незрелые сперматозоиды, известные как круглые сперматиды, могли оплодотворять ооциты.

Это прорыв в разработке методов лечения мужского бесплодия в тех случаях, когда мужчины не способны вырабатывать жизнеспособные сперматозоиды,

– заявил один из авторов работы Чарль Исли.

Пока что исследователи наблюдали за развитием эмбриона на самом раннем этапе – до стадии бластоцисты. Но в последующих исследованиях они планируют проконтролировать весь процесс вплоть до рождения здорового потомства.

Амбициозные планы ученых

Следующий этап – использование образцов клеток кожи макак, чтобы перепрограммировать их в стволовые клетки и дальше вырастить функциональные сперматозоиды.

По мнению авторов исследования, если эксперименты будут успешными, это может стать перспективным вариантом терапии бесплодия у мужчин.

Согласно данным ВОЗ, бесплодие затрагивает миллионы людей репродуктивного возраста во всем мире. По оценкам, с бесплодием живут от 48 до 186 миллионов пар.

У мужчин бесплодие чаще всего вызвано проблемами с выделением семенной жидкости, отсутствием или низким уровнем сперматозоидов или аномальной формой/подвижностью сперматозоидов.