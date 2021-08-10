Что известно о генетической мутации

Муковисцидоз является достаточно распространенным генетическим заболеванием, в большинстве стран мира новорожденных тестируют на мутацию в первые дни жизни. Сейчас существуют способы профилактики болезни и все же качество жизни таких пациентов страдает. Группа исследователей из Нидерландов изучала возможности технологии генного изменения CRISPR для решения проблемы. Выводы их работы опубликованы на сайте Института Хюбрехта.

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Муковисцидоз – что это? Муковисцидоз – аутосомно, рецессивное наследственное заболевание экзокринной железы. Оно поражает легкие, потовые железы и пищеварительную систему, вызывая хронические респираторные и пищеварительные проблемы.

Что предлагают ученые

Исследователи использовали редактирование Prime – улучшенную и безопасную версию CRISPR.

Как работает метод: CRISPR/Cas9 действует подобно генетическим ножницам, разрезая с помощью фермента Cas9 мутировавший фрагмент ДНК. Однако это связано с рисками повреждений в других участках генома.

Новый метод встраивает необходимый фрагмент в ДНК без каких-либо повреждений,

– отметили ученые.

Следовательно, технология имеет потенциал для применения у людей.

Перспектива открытия

Эксперименты на стволовых клетках человека показали, что лечение исправляет мутации и возвращает клетки к здоровому состоянию.

Ученые надеются, что в будущем наша технология позволит излечивать и предотвращать генетические заболевания у человека. Это большой шаг к клиническому использованию технологии.