Впервые в Украине: на Буковине от коронавируса вакцинировали детей

В Украине впервые вкололи вакцину от коронавируса детям. Такой опыт уже получила Черновицкая область.

Так, в Черновицкой области первую дозу вакцины ввели четырем детям в возрасте от 12 лет. Их вакцинировали препаратом Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

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Об этом журналистам сообщила координатор вакцинации на Буковине Оксана Знак.

Подробности первой вакцинации детей на Буковине:

Первую вакцину получил ребенок из Черновцов для пересечения границы при поездке на учебу.

Других детей вакцинировали в Глыбокском центре медико-санитарной помощи.

Кроме этого, в городской детской поликлинике открыли пункт вакцинации для детей. Но пока там никого не иммунизировали, поскольку в заведении ожидают поставки препаратов.

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Что известно о вакцинации детей от COVID-19 в мире

В июне 2021 года ВОЗ позволила вакцинировать детей от коронавируса и выдала соответствующие рекомендации.

Первым одобренным препаратом для детей стала вакцина от коронавируса от компаний Pfizer-BioNTech. Использование вакцины одобрили для детей в возрасте от 12 до 17 лет в ЕС и США.

В начале июня вакцинацию детей соответствующим препаратом одобрили в Израиле.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 23 июля рекомендовало разрешить вакцину Moderna от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Осталось дождаться решения Еврокомиссии.

Исследование COVID-вакцин на детях

Компании Pfizer и Moderna начали исследования эффективности собственных препаратов на детях в возрастной категории 11 месяцев – 6 лет. Первые результаты от детей младшего школьного возраста ожидают получить в сентябре.

Кроме этого, недавно в Китае закончилась 1/2 фаза клинических испытаний вакцины CoronaVac на детях и подростках в возрасте от 3 до 17 лет. Результаты свидетельствуют, что препарат безопасен для детей, а иммунный ответ лучше, чем у взрослых