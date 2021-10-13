Впервые в Украине донорский орган отправили пассажирским самолетом

Донорскую печень из Запорожья в Киев отправили пассажирским самолетом. Это впервые в истории Украины.

В "Борисполе" приземлился борт из Запорожья. На нем привезли донорскую печень, которую в ближайшее время пересадят пациентке столичного института Шалимова.

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Орган получит 26-летняя девушка. Это должна быть ее вторая трансплантация. В первый раз ей пересадили печень от родной мамы, но орган не прижился.

Что известно о новом доноре

Вторым донором для девушки станет 53-летний мужчина из Запорожья. У него случился инсульт – родные мужчины дали согласие на забор органов.

Орган транспортировали обычным пассажирским самолетом

О транспортировке органа попросили украинского перевозчика. Уже через час орган был в Киеве. Транспортировку осуществили бесплатно.

Пассажиры, находившиеся на борту самолета, даже не знали, что с ними перевозят такой ценный "багаж".

Обычно донорские органы в Украине перевозят либо вертолетами санавиации, либо автомобилями. Медики говорят, что это отнимает немало времени. А в таких случаях важна каждая минута.