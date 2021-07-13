У него констатировали смерть головного мозга. Также еще одному взрослому пациенту пересадили сердце.
Внимание Во Львове медики областной больницы впервые провели трансплантацию сердца
Органы донора спасли 3 жизни
Трансплантацию почки провели 9-тилетним мальчику и девочке. Перед этим они были вынуждены проживать в больнице, поскольку постоянно нуждались в диализе (очищение крови – 24 канал).
Трансплантация стала возможной только после того, как родственники согласились пожертвовать органы донора, который умер в Ровненской больнице.
После этого, единая государственная информационная система трансплантации (ЭДИСТ) определила пары донор-реципиент и начались дополнительные исследования для подтверждения иммунологической совместимости.
Кроме того, в больнице успешно прошла операция по трансплантации сердца,
– подчеркнули в сообщении.
Так, органы одного донора спасли сразу 3 жизни.
Единая система трансплантации в Украине
- В Украине заработала единая система трансплантации органов и тканей.
- Всего в системе трансплантации в 2021 году привлекли 20 центров
- Кроме того, национальная специализированная больница "Охматдет" будет предоставлять лабораторные и диагностические услуги для взрослых.