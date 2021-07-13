Впервые в Украине: двум детям одновременно провели трансплантацию почек

В Украине впервые сделали трансплантацию почек двум детям одновременно. Донор умер.

У него констатировали смерть головного мозга. Также еще одному взрослому пациенту пересадили сердце.

Внимание Во Львове медики областной больницы впервые провели трансплантацию сердца

Органы донора спасли 3 жизни

Трансплантацию почки провели 9-тилетним мальчику и девочке. Перед этим они были вынуждены проживать в больнице, поскольку постоянно нуждались в диализе (очищение крови – 24 канал).

Трансплантация стала возможной только после того, как родственники согласились пожертвовать органы донора, который умер в Ровненской больнице.

После этого, единая государственная информационная система трансплантации (ЭДИСТ) определила пары донор-реципиент и начались дополнительные исследования для подтверждения иммунологической совместимости.

Кроме того, в больнице успешно прошла операция по трансплантации сердца,

– подчеркнули в сообщении.

Так, органы одного донора спасли сразу 3 жизни.

Единая система трансплантации в Украине