Впервые в Украине онкологи пересадили костный мозг от неродственного донора: детали

Впервые в истории Украины черкасские врачи пересадили костный мозг украинцу от неродственного донора. Операцию выполнили в Черкасском областном онкодиспансере.

Детали операции пока не разглашают

Основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец рассказала, что врачи держали в секрете информацию об уникальной операции почти месяц, но теперь они готовы рассказать детали ее проведения.

Интересно Время позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд

Почти месяц врачи держали это в секрете, но завтра наконец готовы обо всем рассказать и показать своего первого пациента,

– написала Ирина Заславец.

Известно также, что костный мозг привезли из-за границы.

Почему это уникальная операция?

До сих пор все взрослые украинцы с раком крови или апластической анемией, которым нужна была донорская трансплантация костного мозга (ТКМ), должны были ехать за границу.

Это очень дорого. От 110 тысяч долларов.

По словам Ирины Заславец, в прошлом году за госсчет направили в иностранные клиники по трансплантации костного мозга 139 украинцев – расходы составили 413 миллионов гривен.

В этом году на эти же нужды потратили уже 273 миллионов гривен, и помогли 91 взрослому украинцу.

Эта трансплантация в Черкассах означает, что в ближайшей перспективе наши граждане больше не должны ехать за границу. Украинцев будут спасать в Украине,

– добавила Ирина Заславец.

Кроме того, она анонсировала мероприятие, где врачи, проводившие операцию расскажут больше о трансплантации. Известно, что присутствовать будет и министр здравоохранения Виктор Ляшко и председатель профильного подкомитета ВР Оксана Дмитриева.

Текст публикации Ирины Заславец: