Впервые в Украине онкологи пересадили костный мозг от неродственного донора: детали
Источник:фейсбук Ирины Заславец
Впервые в истории Украины черкасские врачи пересадили костный мозг украинцу от неродственного донора. Операцию выполнили в Черкасском областном онкодиспансере.
Детали операции пока не разглашают
Основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец рассказала, что врачи держали в секрете информацию об уникальной операции почти месяц, но теперь они готовы рассказать детали ее проведения.
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Почти месяц врачи держали это в секрете, но завтра наконец готовы обо всем рассказать и показать своего первого пациента,
– написала Ирина Заславец.
Известно также, что костный мозг привезли из-за границы.
Почему это уникальная операция?
- До сих пор все взрослые украинцы с раком крови или апластической анемией, которым нужна была донорская трансплантация костного мозга (ТКМ), должны были ехать за границу.
- Это очень дорого. От 110 тысяч долларов.
- По словам Ирины Заславец, в прошлом году за госсчет направили в иностранные клиники по трансплантации костного мозга 139 украинцев – расходы составили 413 миллионов гривен.
- В этом году на эти же нужды потратили уже 273 миллионов гривен, и помогли 91 взрослому украинцу.
Эта трансплантация в Черкассах означает, что в ближайшей перспективе наши граждане больше не должны ехать за границу. Украинцев будут спасать в Украине,
– добавила Ирина Заславец.
Кроме того, она анонсировала мероприятие, где врачи, проводившие операцию расскажут больше о трансплантации. Известно, что присутствовать будет и министр здравоохранения Виктор Ляшко и председатель профильного подкомитета ВР Оксана Дмитриева.
Текст публикации Ирины Заславец:
Впервые в истории Украины наши врачи пересадили костный мозг взрослому украинцу от неродственного донора.
Операцию выполнили в Черкасском областном онкодиспансере. Костный мозг прилетел из-за границы. Почти месяц врачи держали это в секрете, но завтра наконец готовы обо всем рассказать и показать своего первого пациента!
Где?
г. Черкассы, ул. Менделеева, 7
Когда?
16.09.2021 в 9:00
Все детали: 0983422186, Игорь Гайдай
Там же завтра будут министр здравоохранения Виктор Ляшко и председатель профильного подкомитета ВР Оксана Дмитриева. Журналисты получат все необходимое для подготовки качественного материала видео: съемки пациента перед трансплантацией и во время нее.
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