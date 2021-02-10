15 хирургов из 13 стран, среди которых – украинский хирург-ортопед Александр Страфун, стали участниками марафона 24H Holographic Surgery и провели 13 ортопедических операций, используя технологию дополненной реальности.

Во вторник, 10 февраля, в режиме онлайн-трансляции опытный хирург-ортопед Александр Страфун провел первую в Украине операцию по реверсивному депротезированию плечевого сустава, используя гарнитуру смешанной реальности HoloLens2, разработанную Microsoft.

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Операция состоялась в Клинике микрохирургии и хирургии верхней конечности – единственного медицинского учреждения в стране, что применяет технологию смешанной реальности на практике.

Наша клиника первой в стране решила использовать в хирургии такой инструмент, как дополненная реальность, ведь считаем, что за этой технологией будущее. На сегодня в клинике было проведено более 10 операций, когда в рамках хирургического вмешательства врач использовал HoloLens 2. Могу констатировать, что гарнитура значительно расширяет возможности хирурга при проведении сложных процедур, требующих от врача максимальной концентрации и сосредоточенности,

– заявил руководитель Клиники микрохирургии и реконструктивно-восстановительной хирургии верхней конечности Сергей Страфун.

Как пояснил Сергей Страфун, эта гарнитура дает возможность индивидуального подхода в лечении, ведь каждый пациент имеет свои особенности строения скелета.

"Именно поэтому крайне важно получить точные данные истории болезни, а также иметь к ним мгновенный доступ в процессе операции. В этом случае HoloLens 2 открывает революционные возможности", – добавил он.

Добавим, что Украина единственная из стран Восточной Европы, приняла участие в 24H Holographic Surgery. Также в проекте приняли участие хирурги из Франции, Индии, ОАЭ, ЮАР, Германии, Бельгии, Марокко, Бразилии, Боливии, Мексики, США и Великобритании.



24H Holographic Surgery / Фото: Пресс-служба

В чем преимущества HoloLens 2

Это беспроводная гарнитура смешанной реальности, которая расширяет возможности для совместной работы врачей.

HoloLens 2 значительно легче и удобнее обеспечивает эффект полного присутствия для дистанционных пользователей.

Технология слежения точно определяет, куда направлен и на каком объекте сфокусирован взгляд хирурга, позволяет ему действовать с максимальной точностью, а благодаря системе Dynamics 365 Remote Assist изображение можно транслировать на любой поверхности вокруг пользователя.

В пресс-службе добавили, что хирурги, которые уже применяют на практике гарнитуру HoloLens 2 и Dynamics 365 Remote Assist, отмечают, что они значительно упрощают работу.

"Смешанная реальность в корне меняет современные подходы в хирургии. HoloLens 2 действует как универсальный помощник. Это позволяет нам внедрять в процессы данную инновационную технологию уже сегодня, ведь она гарантирует безопасность, и в будущем станет новым стандартом", – считает профессор и хирург французской клиники Avicenne AP-HP Томас Грегори.



24H Holographic Surgery / Фото: Пресс-служба