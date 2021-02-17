В Украине впервые развернут временный госпиталь для лечения больных COVID-19. Ситуация с коронавирусом на Ивано-Франковщине ухудшается. Большинство больниц переполнены.

Председатель комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что решение о госпитале приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

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Радуцкий подчеркнул: за последние сутки (19 февраля) количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц – в 4 раза.

Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под "ковидных" пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях – 100%,

– подчеркнул Радуцкий.

По словам чиновника, уже приняли ряд спасательных мер.

"Добавить 600 койкомест для лечения больных коронавирусом, развернуть временный госпиталь на 250 мест на базе Богородчанской больницы, определить маршруты госпитализации в больницы соседних областей", – рассказал глава парламентского комитета.

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Радуцкий отметил, что "комитет по вопросам здоровья нации внимательно следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона".

"В то же время эпидемиологическая ситуация по всей стране значительно улучшилась. Это дало возможность правительству вернуться к цветному разделению на зоны в пределах адаптивного карантина", – подчеркнул Радуцкий.

Глава парламентского комитета напомнил, что в Украине будет действовать разделение на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Радуцкий добавил, что он поддерживает такое решение власти.

Действительно в разных регионах страны разная эпидемиологическая ситуация. Например, в Херсонской области за прошедшие сутки было выявлено 15 новых заболевших COVID-19, а в Ивано-Франковской – 646. Понятно, что в этих регионах должны действовать разные уровни карантинных ограничений,

– подчеркнул Радуцкий.

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Правила адаптивного карантина /Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала