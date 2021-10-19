Бактериальный менингит часто приводит к смерти, а около половины выживших пациентов сохраняются тяжелые осложнения, в частности потеря слуха или когнитивные нарушения. Пока единственной терапией являются антибактериальные препараты, но из-за роста устойчивости бактерий к антибиотикам необходимо срочно искать новые варианты для лечения.

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Ученые решили заменить антибиотики иммунными клетками

Во время экспериментов на крысах оказалось, что в мозговых оболочках формируется сетчатая структура с иммунных клеток – нейтрофилов. Эта структура провоцирует отек мозга и блокирует выведение продуктов жизнедеятельности при помощи спинномозговой жидкости.

Если нацеливаться и разрушать только структуру, тогда иммунные клетки смогут убивать бактерии возбудителя и не провоцировать отек мозга.

Результаты исследования:

  • Когда ученые ввели животным фермент, который разрушает сети нейтрофилов, отек мозга снизился.
  • Также наладилась работа глимфатической системы, которая выводит отходы из мозга через спинномозговую жидкость.
  • Применив терапию иммунными клетками, исследователи сумели предотвратить летальный исход у грызунов.
  • Между тем лечение антибиотиками в контрольной группе не показало аналогичных результатов.

Учитывая результаты, ученые планируют провести клинические исследования. Поскольку протестированный на животных препарат уже одобрен для людей, это должно ускорить старт испытаний.