Впервые вылечили бактериальный менингит без антибиотиков
Источник:University of Copenhagen
Ученые из Университета Копенгагена сумели впервые вылечить бактериальный менингит без помощи антибиотиков. На помощь пришла новая иммунная терапия.
Бактериальный менингит часто приводит к смерти, а около половины выживших пациентов сохраняются тяжелые осложнения, в частности потеря слуха или когнитивные нарушения. Пока единственной терапией являются антибактериальные препараты, но из-за роста устойчивости бактерий к антибиотикам необходимо срочно искать новые варианты для лечения.
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Ученые решили заменить антибиотики иммунными клетками
Во время экспериментов на крысах оказалось, что в мозговых оболочках формируется сетчатая структура с иммунных клеток – нейтрофилов. Эта структура провоцирует отек мозга и блокирует выведение продуктов жизнедеятельности при помощи спинномозговой жидкости.
Если нацеливаться и разрушать только структуру, тогда иммунные клетки смогут убивать бактерии возбудителя и не провоцировать отек мозга.
Результаты исследования:
- Когда ученые ввели животным фермент, который разрушает сети нейтрофилов, отек мозга снизился.
- Также наладилась работа глимфатической системы, которая выводит отходы из мозга через спинномозговую жидкость.
- Применив терапию иммунными клетками, исследователи сумели предотвратить летальный исход у грызунов.
- Между тем лечение антибиотиками в контрольной группе не показало аналогичных результатов.
Учитывая результаты, ученые планируют провести клинические исследования. Поскольку протестированный на животных препарат уже одобрен для людей, это должно ускорить старт испытаний.