Впервые вылечили бактериальный менингит без антибиотиков

Ученые из Университета Копенгагена сумели впервые вылечить бактериальный менингит без помощи антибиотиков. На помощь пришла новая иммунная терапия.

Бактериальный менингит часто приводит к смерти, а около половины выживших пациентов сохраняются тяжелые осложнения, в частности потеря слуха или когнитивные нарушения. Пока единственной терапией являются антибактериальные препараты, но из-за роста устойчивости бактерий к антибиотикам необходимо срочно искать новые варианты для лечения.

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Ученые решили заменить антибиотики иммунными клетками

Во время экспериментов на крысах оказалось, что в мозговых оболочках формируется сетчатая структура с иммунных клеток – нейтрофилов. Эта структура провоцирует отек мозга и блокирует выведение продуктов жизнедеятельности при помощи спинномозговой жидкости.

Если нацеливаться и разрушать только структуру, тогда иммунные клетки смогут убивать бактерии возбудителя и не провоцировать отек мозга.

Результаты исследования:

Когда ученые ввели животным фермент, который разрушает сети нейтрофилов, отек мозга снизился.

Также наладилась работа глимфатической системы, которая выводит отходы из мозга через спинномозговую жидкость.

Применив терапию иммунными клетками, исследователи сумели предотвратить летальный исход у грызунов.

Между тем лечение антибиотиками в контрольной группе не показало аналогичных результатов.

Учитывая результаты, ученые планируют провести клинические исследования. Поскольку протестированный на животных препарат уже одобрен для людей, это должно ускорить старт испытаний.