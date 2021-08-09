Впервые вылечили рак поджелудочной железы у мышей с помощью иммунных препаратов

Исследователи выяснили, что 3 иммунотерапевтических препарата, которые вводили вместе, могут устранить опухоли поджелудочной железы у мышей. Рецидивов после лечения тоже не зафиксировали.

Ученые также отметили, если клинические исследования покажут аналогичный эффект – это открытие кардинально изменит ситуацию для пациентов с опухолью поджелудочной железы. Они должны стартовать позже еще в 2021 году.

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Новое решение ученых

Ученые придумали, как исправить ситуацию касательно лечения рака поджелудочной железы. Дело в том, что более прогрессивные методы лечения рака, такие как иммунотерапия, до сих пор не показывали необходимой терапевтической эффективности.

Гипотеза врачей

Рак поджелудочной железы считается одним из самых смертельных типов онкологических заболеваний. Хотя химиетерапия может показать хороший результат, опухоль способна быстро сформировать устойчивость к лечению.

Иммунотерапия использует ингибиторы (вещества, которые замедляют или останавливают ход химических реакций) контрольных точек PD-1 / PD-L1. Они направлены на помощь Т-клеткам атаковать опухоль. Но в терапии опухоли поджелудочной железы этого достичь не удавалось. Поэтому, ученые предположили, что при этом типе опухоли, возможно, существует другая "тормозная" система, которая отключает Т-клетки.

Доклинические эксперименты подтвердили их гипотезу. Оказалось, что при раке поджелудочной железы белок PD-L1 не экспрессировался на высоком уровне. Вместо него ученые идентифицировали другой белок, активирующий рецептор Т-клеток. Так они нашли, что мешало в лечении этого типа рака.

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Впечатляющие результаты

Дальнейшие эксперименты показали феноменальный результат – у 25% животных опухоли полностью исчезли без рецидива в дальнейшем. Примерно у половины мышей ученые отметили снижение роста опухоли.

Поэтому вскоре этот метод протестируют на людях с опухолью поджелудочной железы. Лечение может ускорить тот факт, что каждый из компонентов лечения уже отдельно тестировался у людей.