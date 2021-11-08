Япония не сообщила о случаях смерти в результате осложнений, вызванных коронавирусом, накануне.
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Ни одной смерти от COVID-19 за сутки
Японская власть отчиталась в воскресенье, 7 ноября, об 162 новых больных коронавирусом. Общее количество пациентов с тяжелым течением COVID-19 по стране достигло 100 человек.
В то же время в течение суток никто не умер от недуга. Смертельного случая не зафиксировали впервые за последние 15 месяцев.
В столице правительство Токио сообщил о 21 новом случае коронавируса. Это на 1 меньше, чем было на предыдущей неделе. Среднее значение новых случаев за неделю в городе составило 20,1 по сравнению с 24,6 – неделей ранее.
В префектуре Осака, которая является одним из наиболее пострадавших районов, зарегистрировали 39 новых заражений.
Все показатели, заявляют власти Японии, свидетельствуют о том, что страна успешно борется с коронавирусом.
Эпидемия коронавируса в Японии: общие данные
- С начала эпидемии в стране коронавирус подтвердили у 1 724 037 местных жителей.
- Преодолеть недуг удалось 1 702 261 японцу, от последствий недуга умерли – 18 309.
- Что касается прививки, то две дозы вакцины получили более 73% населения Японии.