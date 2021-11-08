Впервые за 15 месяцев в Японии не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19

В Японии сообщили, что в течение суток не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса. Такого в стране не было аж 15 месяцев.

Япония не сообщила о случаях смерти в результате осложнений, вызванных коронавирусом, накануне.

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Ни одной смерти от COVID-19 за сутки

Японская власть отчиталась в воскресенье, 7 ноября, об 162 новых больных коронавирусом. Общее количество пациентов с тяжелым течением COVID-19 по стране достигло 100 человек.

В то же время в течение суток никто не умер от недуга. Смертельного случая не зафиксировали впервые за последние 15 месяцев.

В столице правительство Токио сообщил о 21 новом случае коронавируса. Это на 1 меньше, чем было на предыдущей неделе. Среднее значение новых случаев за неделю в городе составило 20,1 по сравнению с 24,6 – неделей ранее.

В префектуре Осака, которая является одним из наиболее пострадавших районов, зарегистрировали 39 новых заражений.

Все показатели, заявляют власти Японии, свидетельствуют о том, что страна успешно борется с коронавирусом.

Эпидемия коронавируса в Японии: общие данные