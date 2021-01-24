Новая Зеландия сообщила о своем первом случае COVID-19 за последние 2 месяца. Заболела женщина, которая недавно вернулась из Европы.

В то же время непосредственных доказательств распространения вируса в общине нет. Об этом сообщили на сайте BBC.

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Кто получил положительный тест

Генеральный директор здравоохранения Эшли Блумфилд заявила, что положительный результат получила 56-летняя женщина, которая недавно вернулась из Европы. Это произошло через 10 дней после окончания обязательной двухнедельной самоизоляции.

В министерстве здравоохранения уточнили, что тест на коронавирус, который женщина сдавала 13 января перед тем, как покинуть изолятор города Окленд, дважды был отрицательным.

Симптомы постепенно ухудшались

Через некоторое время женщина почувствовала легкие симптомы коронавируса, которые вскоре ухудшились. В субботу, 23 января, она получила положительный результат теста и сейчас находится на изоляции дома.

Посетила 30 мест Нортленда

Пациентка успела посетить 30 мест в регионе Нортленд. Из-за этого власти опубликовали их список, в частности:

рестораны;

супермаркеты;

галерею.

Четырех контактных лиц, контактировавших с женщиной, уже определили. Им сделали тесты и отправили на изоляцию.

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