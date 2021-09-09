Как изменилась ситуация с COVID-19 в Украине за сутки
В больницы госпитализировали 981 больного с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли, 61 пациент, в то же время выздоровели 1546 человек.
К теме Пора позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд
Суточные показатели заболеваемости резко увеличились, днем ранее выявили 2 772 случая заражения.
В течение суток лаборатории осуществили 62730 тестирований на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 27 895,
- методом ИФА – 9 397,
- экспресс-тестами – 25 438.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 379 случаев;
- Винницкая область – 124 случая;
- Волынская область – 93 случая;
- Днепропетровская область – 209 случаев;
- Донецкая область – 167 случаев;
- Житомирская область – 163 случая;
- Закарпатская область – 25 случаев;
- Запорожская область – 163 случая;
- Ивано-Франковская область — 134 случая;
- Киевская область – 116 случаев;
- Кировоградская область – 18 случаев;
- Луганская область – 150 случаев;
- Львовская область – 318 случаев;
- Николаевская область – 51 случай;
- Одесская область – 222 случая;
- Полтавская область – 79 случаев;
- Ровенская область – 93 случая;
- Сумская область – 113 случаев;
- Тернопольская область – 159 случаев;
- Харьковская область – 302 случая;
- Херсонская область – 93 случая;
- Хмельницкая область – 130 случаев;
- Черкасская область – 81 случай;
- Черновицкая область – 183 случая;
- Черниговская область – 98 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Динамика вакцинации в Украине
В течение суток, 8 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 161 169 человек, в частности, первую дозу получили 56 193 человека, вторую, а затем завершили иммунизацию – 104 976 человек.
Вакцинацию проводили:
- 1004 мобильные бригады,
- 2 948 пунктов прививок;
- 339 центров вакцинации.
Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:
- Covishield – 487187 (количество использованных доз).
- Coronavac – 1603303.
- Comirnaty от Pfizer – 1999394.
- AstraZeneca – 526533.
- Janssen от Johnson & Johnson – 19252.
- Moderna – 1086543.
Актуально Три дозы Sinovac эффективны против штамма Дельта, – исследование