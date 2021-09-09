Впервые за долгое время более 3 тысяч больных: в Украине ухудшается ситуация с COVID-19

За прошедшие сутки заболели коронавирусом 3 663 человека, в том числе 342 ребенка.

Как изменилась ситуация с COVID-19 в Украине за сутки

В больницы госпитализировали 981 больного с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли, 61 пациент, в то же время выздоровели 1546 человек.

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Суточные показатели заболеваемости резко увеличились, днем ранее выявили 2 772 случая заражения.

В течение суток лаборатории осуществили 62730 тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 27 895,

методом ИФА – 9 397,

экспресс-тестами – 25 438.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 379 случаев;

Винницкая область – 124 случая;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 209 случаев;

Донецкая область – 167 случаев;

Житомирская область – 163 случая;

Закарпатская область – 25 случаев;

Запорожская область – 163 случая;

Ивано-Франковская область — 134 случая;

Киевская область – 116 случаев;

Кировоградская область – 18 случаев;

Луганская область – 150 случаев;

Львовская область – 318 случаев;

Николаевская область – 51 случай;

Одесская область – 222 случая;

Полтавская область – 79 случаев;

Ровенская область – 93 случая;

Сумская область – 113 случаев;

Тернопольская область – 159 случаев;

Харьковская область – 302 случая;

Херсонская область – 93 случая;

Хмельницкая область – 130 случаев;

Черкасская область – 81 случай;

Черновицкая область – 183 случая;

Черниговская область – 98 случаев.

Всего за все время пандемии в Украине подтвердили 2 939 306 случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 9 сентября 2 217 563 выздоровели. Жертвами коронавирусной болезни стали 54 175 человек.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Динамика вакцинации в Украине

В течение суток, 8 сентября, в Украине против COVID-19 вакцинировали 161 169 человек, в частности, первую дозу получили 56 193 человека, вторую, а затем завершили иммунизацию – 104 976 человек.

Вакцинацию проводили:

1004 мобильные бригады,

2 948 пунктов прививок;

339 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 722 212 человек, из них получили одну дозу – 5 722 210 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 512 000 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 10 234 210 прививок.

Напомним, что вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Сейчас для иммунизации против коронавируса используют препараты:

Covishield – 487187 (количество использованных доз).

Coronavac – 1603303.

Comirnaty от Pfizer – 1999394.

AstraZeneca – 526533.

Janssen от Johnson & Johnson – 19252.

Moderna – 1086543.

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