Впервые за два месяца: в Индии значительно возросла заболеваемость COVID-19

В Индии впервые за два месяца существенно выросла заболеваемость коронавирусом, за минувшие сутки, 28 августа, в стране обнаружили 46 759 новых больных COVID-19.

Причина увеличения количества больных

Вспышку заражений зафиксировали в южном штате Керала. Вероятно, рост заболеваемости спровоцировал местный фестиваль, участие в котором приняли тысячи людей. Почти 70% новых больных инфицированных проживают именно в этом регионе.

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Ситуация с вакцинацией в Индии

В течение минувших суток в Индии вакцинировали десять миллионов человек – это рекорд в стране. Всего в Индии прививки от COVID-19 получили 622 миллиона человек.

Вакцинируют в Индии и иностранцев, для этого они должны подать заявку и записаться на прививку.

Индия одна из стран, что больше всего пострадали от пандемии

В мае ежедневный прирост заражений превышал 300 тысяч. Вспышку второй волны коронавируса в Индии уже называют самой страшной в мире.

По состоянию на 29 августа, по данным университета Хопкинса, в Индии заразились коронавирусом целом 32 695 030 человек. От осложнений коронавируса умерли по меньшей мере 437 830 пациентов.

Но реальная статистика летальных случаев вследствие коронавируса в Индии может в 10 раз превышать официальные данные. Число неучтенных смертей в стране может достигать 4,7 миллиона – считают исследователи из США.

В Индии вместе с пандемией коронавируса развернулась эпидемия черного грибка – мукормикоз.

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