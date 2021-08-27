В больницы были госпитализированы 838 человек с подтвержденной болезнью или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, еще 66 пациентов умерли.

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Также известно, что среди новых пациентов 127 детей и 46 медработников. Зато выздоровели от вчера 1 253 человека.

Темпы тестирования

За прошедшие сутки в Украине провели 53 486 тестирований на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 23 049,
  • методом ИФА – 7 219,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 218.

Зато от начала пандемии в Украине провели 11 903 521 тест методом ПЦР.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 262 случая;
  • Винницкая область – 58 случаев;
  • Волынская область – 26 случаев;
  • Днепропетровская область – 98 случаев;
  • Донецкая область – 127 случаев;
  • Житомирская область – 55 случаев;
  • Закарпатская область – 14 случаев;
  • Запорожская область – 72 случая;
  • Ивано-Франковская область – 88 случаев;
  • Киевская область – 64 случая;
  • Кировоградская область – 13 случаев;
  • Луганская область – 94 случая;
  • Львовская область – 88 случаев;
  • Николаевская область – 27 случаев;
  • Одесская область – 111 случаев;
  • Полтавская область – 51 случай;
  • Ровненская область – 47 случаев;
  • Сумская область – 61 случай;
  • Тернопольская область – 70 случаев;
  • Харьковская область – 195 случаев;
  • Херсонская область – 124 случая;
  • Хмельницкая область – 99 случаев;
  • Черкасская область – 45 случаев;
  • Черновицкая область – 123 случая;
  • Черниговская область – 20 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала