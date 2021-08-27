Впервые за несколько месяцев в Украине было выявлено более 2 тысяч COVID-больных за сутки
Источник:Минздрав
На протяжении прошедших суток, 26 августа, в Украине обнаружили еще 2 033 больных COVID-19. Это наибольшее количество от 6 июня. Возросли также случаи госпитализации и смертность.
В больницы были госпитализированы 838 человек с подтвержденной болезнью или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, еще 66 пациентов умерли.
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Также известно, что среди новых пациентов 127 детей и 46 медработников. Зато выздоровели от вчера 1 253 человека.
Темпы тестирования
За прошедшие сутки в Украине провели 53 486 тестирований на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 23 049,
- методом ИФА – 7 219,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 218.
Зато от начала пандемии в Украине провели 11 903 521 тест методом ПЦР.
Общая статистика
По состоянию на 27 августа в Украине обнаружили 2 280 203 больных коронавирусом. 2 204 682 из них уже выздоровели, а вот из жизни ушли 53 632 пациента.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 262 случая;
- Винницкая область – 58 случаев;
- Волынская область – 26 случаев;
- Днепропетровская область – 98 случаев;
- Донецкая область – 127 случаев;
- Житомирская область – 55 случаев;
- Закарпатская область – 14 случаев;
- Запорожская область – 72 случая;
- Ивано-Франковская область – 88 случаев;
- Киевская область – 64 случая;
- Кировоградская область – 13 случаев;
- Луганская область – 94 случая;
- Львовская область – 88 случаев;
- Николаевская область – 27 случаев;
- Одесская область – 111 случаев;
- Полтавская область – 51 случай;
- Ровненская область – 47 случаев;
- Сумская область – 61 случай;
- Тернопольская область – 70 случаев;
- Харьковская область – 195 случаев;
- Херсонская область – 124 случая;
- Хмельницкая область – 99 случаев;
- Черкасская область – 45 случаев;
- Черновицкая область – 123 случая;
- Черниговская область – 20 случаев.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала