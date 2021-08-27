Впервые за несколько месяцев в Украине было выявлено более 2 тысяч COVID-больных за сутки

На протяжении прошедших суток, 26 августа, в Украине обнаружили еще 2 033 больных COVID-19. Это наибольшее количество от 6 июня. Возросли также случаи госпитализации и смертность.

В больницы были госпитализированы 838 человек с подтвержденной болезнью или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, еще 66 пациентов умерли.

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Также известно, что среди новых пациентов 127 детей и 46 медработников. Зато выздоровели от вчера 1 253 человека.

Темпы тестирования

За прошедшие сутки в Украине провели 53 486 тестирований на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 23 049,

методом ИФА – 7 219,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 218.

Зато от начала пандемии в Украине провели 11 903 521 тест методом ПЦР.

Общая статистика

По состоянию на 27 августа в Украине обнаружили 2 280 203 больных коронавирусом. 2 204 682 из них уже выздоровели, а вот из жизни ушли 53 632 пациента.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 262 случая;

Винницкая область – 58 случаев;

Волынская область – 26 случаев;

Днепропетровская область – 98 случаев;

Донецкая область – 127 случаев;

Житомирская область – 55 случаев;

Закарпатская область – 14 случаев;

Запорожская область – 72 случая;

Ивано-Франковская область – 88 случаев;

Киевская область – 64 случая;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 94 случая;

Львовская область – 88 случаев;

Николаевская область – 27 случаев;

Одесская область – 111 случаев;

Полтавская область – 51 случай;

Ровненская область – 47 случаев;

Сумская область – 61 случай;

Тернопольская область – 70 случаев;

Харьковская область – 195 случаев;

Херсонская область – 124 случая;

Хмельницкая область – 99 случаев;

Черкасская область – 45 случаев;

Черновицкая область – 123 случая;

Черниговская область – 20 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала