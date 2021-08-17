Поэтому, локдаун введут с 18 августа. Власти пытаются принять максимальные меры.
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Что известно о больном
- Пациент, 58-летний мужчина из города Окленд.
- Коронавирус у него обнаружили 12 августа. В The Guardian говорят, что он мог инфицироваться штаммом Дельта, однако такие данные еще изучают.
- Сам город Окленд и прибрежный город Коромандел будет на карантине неделю, а остальная страна – 3 дня.
- Всего есть по меньшей мере 23 места, где больной человек контактировал с людьми.
Принятые меры
Власти говорят, что нужны самые жесткие правила четвертого уровня. Речь идет о закрытии школ, офисов и всех предприятий. Будут работать только экстренные службы. На 48 часов в Окленде даже приостановят вакцинацию против коронавируса.
Такие решительные действия предприняли из-за опасений относительно более заразного и смертоносного штамма "Дельта". Об этом заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.
Вакцинация и борьба с пандемией в новой Зеландии
Вместе с тем, в стране довольно медленно разворачивается кампания по вакцинации. Там только 18,7% людей полностью вакцинированы. Еще 33% получили одну дозу.
Тем не менее, стратегия Новой Зеландии по борьбе с пандемией считается одной из наиболее успешных. Так, в стране зарегистрировали 26 смертей и 2 927 случаев заражения коронавирусом. При этом население страны составляет менее 5 миллионов человек.