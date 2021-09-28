Впервые заставили биться ткани сердца после заморозки

Ученые из США создали новую технологию, которая в будущем поможет в трансплантации органов. Они первыми успешно охладили, а затем заставили биться искусственно созданные сердечные ткани.

Это означает, что в будущем донорские органы дольше могут оставаться пригодными для пересадки. Дело в том, что при замораживании тканей и органов для трансплантации важно предотвращать опасное образование кристаллов льда.

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Новая технология заморозки органов

Ее предложили специалисты из Калифорнийского университета в Беркли. Она называется изохорное охлаждение. Ее изобрели еще 16 лет назад. Технология позволяет избежать образования кристаллов льда в процессе сохранения биологического материала.

Тогда как традиционное изобарное охлаждение замораживает материал под действием постоянного давления в воздушной среде, а изохорное требует погружения в жидкость.

Затем материал запечатывают в прочном контейнере без доступа воздуха и лишнего места для формирования кристаллов льда.

Заставили снова биться сердце

Ранее ученым уже удавалось охладить образцы до -22°C и предотвратить замерзание 40% материала.

Теперь исследователи разработали систему сердца на чипе – они вырастили ткани сердца из взрослых стволовых клеток. Эти ткани сокращаются в том же ритме, что и сердце человека, а определенные каналы служат для подачи питательных веществ и лекарств.

Все это они загрузили в изохорную камеру и охладили до -3°C. Затем образцы разморозили через 24, 48 и 72 часа, нагревая их до + 37°C.

Спонтанное сердцебиение сохранилось в 65 – 80% образцов, без существенной разницы в продолжительности охлаждения. Кроме этого, анализ материала показал, что структурная целостность тканей не изменилась. Также образцы сохранили восприимчивость к препарату, который повышает частоту сердечных сокращений.

Насколько нам известно, это самый первый опыт охлаждения и восстановления искусственной сердечной мышцы человека, который автономно сокращается,

– сказал соавтор исследования Мэтт Пауэлл-Пальм.

Успешное размораживание тканей сердца после трех дней охлаждения – многообещающее доказательство эффективности технологии. Оно значительно увеличивает сроки возможной пересадки органов.