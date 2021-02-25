Врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 в одной из израильских компаний Борис Бриль объяснил, почему украинцы могут доверять и привиться вакциной индийского производства CoviShield (она же AstraZeneca), применение которой началось в Украине с 24 февраля.

По словам медика, иммунитет к коронавирусу может выработаться уже через неделю после получения второй дозы вакцины.

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Борис Бриль отметил, что разницы в составе между вакцинами CoviShield и AstraZeneca нет.

Это одна из хороших вакцин, которая хорошо себя показывает. Это абсолютно один состав, наклейка другая,

– заявил врач.

Медик добавил, что CoviShield – это вакцина, разработанная в Великобритании, которая производится на предприятиях в Индии.

"Она разрабатывалась в Англии, но завод, мощности, где ее производят, Serum Institute находится в Индии. Он производит основные объемы вакцин для AstraZeneca. Они готовят вакцины и для индийского рынка", – отметил он.

Также Бриль сказал, что полный иммунитет сформируется примерно за месяц и уже после первой прививки риск тяжелого развития заболевания существенно снижается, а риск летального исхода практически сводится к нулю.

Что известно о старте вакцинации против COVID-19 в Украине

Вакцинацию начали с Черкасс. Первым украинцем, получившим прививку, стал Горенко Евгений Васильевич – врач-реаниматолог, работающий в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

Продолжила волну вакцинации Киевщина, иммунизацию области начали с Броваров – вакцинировали врача взрослого инфекционного отделения Татьяну Шульженко.

В Винницкой и Черниговской областях первыми прививки против COVID-19 получили завотделением и врач мобильной бригады.



Первые прививки против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала