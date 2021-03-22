Главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко подтвердил, что коронавирус стал агрессивнее. Кроме того, начали проявляться новые осложнения, которых не замечали ранее.

Врач рассказал, что клиническая картина инфекции ухудшилась. Люди все чаще болеют в тяжелой форме и их сложнее лечить.

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Сергей Федоренко сообщил, что противовирусных препаратов в достаточном количестве нет. А сопутствующие бактериальные осложнения устойчивы к антибактериальной терапии.

Также он сообщил о новых симптомах, в частности об онемении конечностей. Также у пациентов все чаще развивается диабет.

Мы сейчас встречаем развитие диабета на фоне ранее неизвестных признаков COVID-19. У людей есть выраженные нейропатии. То есть ощущаются боли в нижних конечностях, происходит онемение верхних конечностей. Раньше таких симптомов и последствий коронавируса мы не наблюдали. Это свидетельствует об агрессивности и мутации вируса,

– поясной врач.

Во Львовской областной инфекционной больнице, в которой работает Федоренко, все места для больных коронавирусом заняты. В медицинском учреждении в основном находятся тяжелобольные люди младшего и среднего возраста.

По состоянию на 15 часов 22 марта у нас на лечении находится 230 больных. То есть наша больница заполнена на 100%. В основном это люди молодого и среднего возраста. У них есть проявления легочной недостаточности, обусловленные проявлениями двусторонних бронхопневмоний, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности,

– рассказал Федоренко.

Он также сообщил, что каждый пациент, который лечится в его медицинском учреждении от COVID-19, находится в тяжелом состоянии.

Врачи стараются ежедневно выписывать 5–7 больных. Но на их место сразу поступают новые инфицированные, которые нуждаются в интенсивном лечении.

Ситуация во львовских больницах дошла до критической точки: