Врач из Львова рассказал о новых симптомах коронавируса
Главный врач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко подтвердил, что коронавирус стал агрессивнее. Кроме того, начали проявляться новые осложнения, которых не замечали ранее.
Источник:ТСН
Врач рассказал, что клиническая картина инфекции ухудшилась. Люди все чаще болеют в тяжелой форме и их сложнее лечить.
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Сергей Федоренко сообщил, что противовирусных препаратов в достаточном количестве нет. А сопутствующие бактериальные осложнения устойчивы к антибактериальной терапии.
Также он сообщил о новых симптомах, в частности об онемении конечностей. Также у пациентов все чаще развивается диабет.
Мы сейчас встречаем развитие диабета на фоне ранее неизвестных признаков COVID-19. У людей есть выраженные нейропатии. То есть ощущаются боли в нижних конечностях, происходит онемение верхних конечностей. Раньше таких симптомов и последствий коронавируса мы не наблюдали. Это свидетельствует об агрессивности и мутации вируса,
– поясной врач.
Во Львовской областной инфекционной больнице, в которой работает Федоренко, все места для больных коронавирусом заняты. В медицинском учреждении в основном находятся тяжелобольные люди младшего и среднего возраста.
По состоянию на 15 часов 22 марта у нас на лечении находится 230 больных. То есть наша больница заполнена на 100%. В основном это люди молодого и среднего возраста. У них есть проявления легочной недостаточности, обусловленные проявлениями двусторонних бронхопневмоний, дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности,
– рассказал Федоренко.
Он также сообщил, что каждый пациент, который лечится в его медицинском учреждении от COVID-19, находится в тяжелом состоянии.
Врачи стараются ежедневно выписывать 5–7 больных. Но на их место сразу поступают новые инфицированные, которые нуждаются в интенсивном лечении.
Ситуация во львовских больницах дошла до критической точки:
- По состоянию на утро 22 марта во львовских медучреждениях находились 802 человека.
- У 675 пациентов из них уже подтвердили коронавирус.
- 62 человека находятся в реанимации, а 25 – подключены к аппаратам ИВЛ.
- За минувшие сутки, 21 марта, в больницы попали 63 человека, а выписали 3 пациентов.
- Поэтому во Львове увеличивают резерв койкомест и медиков. В городских поликлиниках обустроят дополнительные госпитали.
- В эфире 24 канала Андрей Садовый сообщил, что уже 400 врачей вызвались помогать медицинским учреждениям Львова бороться с COVID-19. Это и врачи, которые имеют соответствующее образование, но работают в другой сфере, и люди из нашей и других областей,
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