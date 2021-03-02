Медсестра инфекционной Александровской больницы в Киеве Мария Гамаюнова 1 марта вакцинировала против коронавируса министра здравоохранения Максима Степанова. Но многие украинцы не верят в подлинность этого действа.

Гамаюнова написала эмоциональное сообщение в фейсбуке, в котором убеждает, что вакцина настоящая и абсолютно такая же, какой вакцинировали ее и других медработников. Медсестре стыдно за людей, которые считают вакцинацию главы Минздрава фейком.

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Мне так стыдно и обидно за людей, которые думают, что это фейк, просто нет слов. До последнего не хотела писать и все это комментировать, но просто уже нет сил это все читать. Для тех, кто в танке, говорю то, что происходило лично на глазах – это правда, нам кололи всем одинаковую вакцину. Заметьте, министру тоже!!! Под названием Covishield,

– написала Мария Гамаюнова.

Медицинская работница добавила, что "ничего не было подстроено и наигранно, все проводилось открыто и достаточно быстро. И абсолютно весь процесс, от начала и до конца, зафиксирован на видео.

Все записывалось, все было открыто и честно. Насчет витаминов, физиологии, дистиллированной воды – это ерунда. Я лично это подтверждаю,

– рассказала медсестра.

Также она добавила, что не было никаких побочных действий, в частности реакции на руке, головной боли или температуры. "Рука не отвалилась, температуры нет... Все просто супер!", – подытожила она.

Смотрите видео вакцинации Степанова:

Что известно о вакцине Covishield

Источник: Serum Institute of India