Врач, которая вакцинировала Степанова, прокомментировала слухи о "ненастоящей" вакцине
Медсестра инфекционной Александровской больницы в Киеве Мария Гамаюнова 1 марта вакцинировала против коронавируса министра здравоохранения Максима Степанова. Но многие украинцы не верят в подлинность этого действа.
Источник:фейсбук Марии Гамаюновой
Гамаюнова написала эмоциональное сообщение в фейсбуке, в котором убеждает, что вакцина настоящая и абсолютно такая же, какой вакцинировали ее и других медработников. Медсестре стыдно за людей, которые считают вакцинацию главы Минздрава фейком.
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Мне так стыдно и обидно за людей, которые думают, что это фейк, просто нет слов. До последнего не хотела писать и все это комментировать, но просто уже нет сил это все читать. Для тех, кто в танке, говорю то, что происходило лично на глазах – это правда, нам кололи всем одинаковую вакцину. Заметьте, министру тоже!!! Под названием Covishield,
– написала Мария Гамаюнова.
Медицинская работница добавила, что "ничего не было подстроено и наигранно, все проводилось открыто и достаточно быстро. И абсолютно весь процесс, от начала и до конца, зафиксирован на видео.
Все записывалось, все было открыто и честно. Насчет витаминов, физиологии, дистиллированной воды – это ерунда. Я лично это подтверждаю,
– рассказала медсестра.
Также она добавила, что не было никаких побочных действий, в частности реакции на руке, головной боли или температуры. "Рука не отвалилась, температуры нет... Все просто супер!", – подытожила она.
Смотрите видео вакцинации Степанова:
Что известно о вакцине Covishield
Источник: Serum Institute of India
- Препарат разработали ученые из Оксфордского университета вместе с компанией AstraZeneca. Ее отпускают на мощностях Института сыворотки Индии (Serum Institute of India) – крупнейшего в мире производителя вакцин.
- В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя заболеть.
- Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.
- Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а потом полную дозу вакцины. Эффективность против тяжелых случаев болезни составляет около 100%.
- Недавно исследования подтвердили высокую эффективность вакцины против коронавирусной инфекции для пожилых людей в возрасте от 70 лет и старше.
- Анализ результатов программы вакцинации в Великобритании показывает, что она может существенно предотвратить тяжелое течение болезни. Эффективность препарата AstraZeneca в контексте развития осложнений сейчас выше чем у Pfizer – 94% против 85% соответственно.
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