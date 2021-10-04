Этом сообщили на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшемся под председательством Владимира Зеленского. Особое внимание уделили вопросу борьбы с подделкой COVID-сертификатов.

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По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, за неделю (вероятно, с 27 сентября по 4 октября) в целом провели 13 обысков и открыли 12 уголовных производств по этому поводу.

Также уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тысяч гривен сз врача из Павлограда Днепропетровской области и лишение права деятельности по специальности на один год,

– говорится в сообщении.

Другие приговоры

Вместе с тем, несмотря на то, что на сайте президента отметили, что это первый такой приговор врачу за подделку ковидних документов, Рогатинский районный суд Ивано-Франковской области признал виновным ортопеда-травматолога Рогатинской центральной райбольницы в подделке медицинских документов и назначил 2 года лишены свободы, которые заменил годом испытательного срока. Об этом свидетельствует приговор от 20 сентября.

В противоправной деятельности врача изобличила Служба безопасности Украины. В суде медик полностью признал свою вину.

Кроме этого, в Министерстве здравоохранения Украины требовали отстранить руководство 15 медучреждений, где могли подделывать COVID-сертификаты о вакцинации. Там добавили, что с начала года и по состоянию на 1 октября открыли более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.

Чем грозит подделка COVID-сертификатов

В Минздраве инициировали правительственные изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью повысить ответственность за подделку документов о вакцинации или сертификатов.

22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковиднои документации. Законопроектом предлагается: