Об этом рассказала доктор Анжелик Кутзи из ЮАР, которая входит в группу врачей, первыми заметивших штамм Омикрон. По ее словам, инфицированным вакцинированным людям обычно достаточно двух-трех дней для облегчения симптомов.

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Чем Омикрон отличается от Дельты

Кутзи рассказала, что течение заболевания штаммом Дельта сильно отличается от Омикрона.

У этих пациентов не наблюдается такой же потери вкуса и обоняния, потребности в дополнительном кислороде, которые были у пациентов со штаммом Дельта. Течение очень похоже на симптомы простуды или гриппа,

– отметила доктор.

Она добавила, пациенты сообщают о головной боли и ломоте в теле, а также о небольшой боли в горле. У них нет сильного кашля, нет насморка или заложенности носа, как при инфекции верхних дыхательных путей.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в 57 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока что от новой версии COVID-19 не обнаружено ни одной смерти.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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