Об этом рассказала доктор Анжелик Кутзи из ЮАР, которая входит в группу врачей, первыми заметивших штамм Омикрон. По ее словам, инфицированным вакцинированным людям обычно достаточно двух-трех дней для облегчения симптомов.
Также на тему: Как тренировать иммунитет: полезные советы для улучшения защиты организма
Чем Омикрон отличается от Дельты
Кутзи рассказала, что течение заболевания штаммом Дельта сильно отличается от Омикрона.
У этих пациентов не наблюдается такой же потери вкуса и обоняния, потребности в дополнительном кислороде, которые были у пациентов со штаммом Дельта. Течение очень похоже на симптомы простуды или гриппа,
– отметила доктор.
Она добавила, пациенты сообщают о головной боли и ломоте в теле, а также о небольшой боли в горле. У них нет сильного кашля, нет насморка или заложенности носа, как при инфекции верхних дыхательных путей.
Что известно о штамме Омикрон
- Его уже обнаружили в 57 странах мира.
- Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте — 6,6%.
- При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.
- Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.
- ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока что от новой версии COVID-19 не обнаружено ни одной смерти.
- Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.
Вас также может заинтересовать – Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотреть видео