Препараты, разжижающие кровь, и вакцинация: принимать или нет

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, иммунолог Федор Лапий отметил, что перед вакцинацией против COVID-19 или после нее не нужно принимать препараты, разжижающие кровь.

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Так по его словам, есть три причины, почему не стоит этого делать:

Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты.

Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации.

В-третьих: если вы их принимали из-за вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать.

И наоборот – "профилактический" прием таких препаратов до или после вакцинации может навредить,

– подчеркнул Федор Лапий.

В то же время врач отметил, если человек принимал такие препараты из-за своей сопутствующей патологии, ему следует продолжать их принимать, несмотря на вакцинацию.

Что нужно знать о тромбозе и вакцинации от COVID-19

7 апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признало связь между возникновением тромбов и вакцинацией препаратом AstraZeneca.

Однако, когда ученые рассмотрели случаи тромбозов еще до начала пандемии, оказалось, что они в целом чаще всего встречаются у женщин в возрасте до 55 лет. Вследствие заболевания COVID-19 тромбозы чаще возникали у женщин до 55 лет, после гриппа – тоже у женщин до 55 лет.

К слову, именно тромбоз является самым частым осложнением тяжелой формы коронавирусной болезни. Исследователи из Упсальского университета считают, что в основе механизма лежит белок, который является частью иммунного ответа, именно это повышает вероятность образования тромбов.

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