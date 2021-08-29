Доктор Алисия Джеффри Томас является членом Американской ассоциации физиотерапии. Также она специализируется на вопросах женского здоровья.
Читайте также Выяснили новое негативное влияние пассивного курения на детей
Почему опасно писать в душе
Врач объяснила, такая привычка может "научить" мочевой пузырь связывать определенные сигналы с желанием пописать. Если мочиться под душем, потом звук проточной воды будет ассоциироваться с мочеиспусканием.
Часто этот рефлекс может срабатывать от других звуков проточной воды, например, во время мытья рук или посуды под краном. Или же во время пребывания в водоемах,
– сказала доктор Джеффри Томас.
Другие вредные привычки
Врач также перечислила ряд вредных привычек, которые могут вызвать проблемы с тазовым дном:
- принудительное выталкивание мочи;
- долгое сидение на унитазе;
- пописать "на всякий случай";
- выполнение упражнений Кегеля без консультации со специалистом тазового дна.
Слишком частое мочеиспускание: вероятные причины
Наиболее вероятные причины учащенного мочеиспускания:
- Чрезмерное потребление воды;
- Инфекция мочевых путей;
- Сахарный диабет;
- Синдром раздраженного мочевого пузыря;
- Камни в почках;
- Инсульт и другие неврологические заболевания;
- Вагинит;
- Избыток алкоголя и кофеина;
- Слабые тазовые мышцы;
- Менопауза;
- Опухоль;
- Простата.