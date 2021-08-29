Доктор Алисия Джеффри Томас является членом Американской ассоциации физиотерапии. Также она специализируется на вопросах женского здоровья.

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Почему опасно писать в душе

Врач объяснила, такая привычка может "научить" мочевой пузырь связывать определенные сигналы с желанием пописать. Если мочиться под душем, потом звук проточной воды будет ассоциироваться с мочеиспусканием.

Часто этот рефлекс может срабатывать от других звуков проточной воды, например, во время мытья рук или посуды под краном. Или же во время пребывания в водоемах,

– сказала доктор Джеффри Томас.

Другие вредные привычки

Врач также перечислила ряд вредных привычек, которые могут вызвать проблемы с тазовым дном:

принудительное выталкивание мочи;

долгое сидение на унитазе;

пописать "на всякий случай";

выполнение упражнений Кегеля без консультации со специалистом тазового дна.

Слишком частое мочеиспускание: вероятные причины

Наиболее вероятные причины учащенного мочеиспускания: